Son dakika haber: Balıkesir'de ahır yangınında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yangın çıkan ahırdaki 13 koyun telef oldu.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yangın çıkan ahırdaki 13 koyun telef oldu.
Babaköy Mahallesi'nde Hüseyin Baydar'a ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef olurken, 29'u kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak