Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan ayının ilk gününe denk gelen evlilik yıl dönümünü, sosyal medya hesabından eşi Aydın Selçuk ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabında, evliliklerinin yıl dönümü nedeniyle eşi Aydın Selçuk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar arasında, Bakan Selçuk ve eşinin nikah fotoğrafları da yer aldı. Bir fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik cüzdanını Bakan Selçuk ve eşine verdiği görüldü.

"RABBİME HAMDOLSUN"

Bakan Selçuk mesajında, "Furkan Suresi 74'üncü ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu. Göz Aydın'lığım, gönül ferahlığım, hayat arkadaşım, can yoldaşım; beraber tutacağımız 14'üncü ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun" ifadelerini kullandı.

İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımları;

Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:13:05. #1.14#
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