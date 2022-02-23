Son dakika haber: Bakan Yardımcısı İnce: Batman'da hizmet üreten bir belediye var

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Belediyesi'ni ziyaretinde, "Borçlarını ödeyen, gelirlerini arttıran ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye görüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye birim müdürleriyle toplantı yapan İnce, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile birlikte açıklama yaptı. İnce, "2021 yılında belediye hizmetlerinin nasıl gittiğini, ne duruma geldiğini ve önümüzdeki süreç içinde hangi çalışmaların yapılacağı konusunda ciddi istişarede bulunduk. Geldiğimiz noktada Belediye Başkan Vekilimizin devraldığı belediye yönetiminin daha önceki döneminde borcunu ödemeyen, hizmet üretemeyen, ne yaptığını bilemeyen bir belediyeden, borçlarını ödeyen gelirlerini arttıran ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna geldiğini görüyoruz. Hizmet üreten, gelirlerini arttıran bir belediye var" dedi.

Batman'da modern bir şehir imar planı oluşturulduğunu anlatan İnce, "Önümüzdeki süreçte bu çalışmalara hızla ağır verilecek. Bu çalışmaların başarılı bir şekilde artmasını diliyorum. Tabi burada Batmanlı hemşehrilerimizin, vatandaşların verdiği katkı, destek en önemlidir. Onların katkısı, desteği, duaları olmasa bu çalışmaların üretilmesi mümkün değil. Batman Belediyesi'nin levhasının üstünde, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' yazısı var. Gerçekten bugün Batman Belediyesi'nde bu söze uygun bir iş yapıldığını, modern dünyanın şehircilik anlayışı ile işlerin yapıldığını görüyoruz" diye konuştu.