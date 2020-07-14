Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"
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Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"

Son dakika habere göre Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik" Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü'nün sanayi kuruluşları için hazırladığı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu sayesinde 'güven' kavramının her...

14.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:04

Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"

KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü'nün sanayi kuruluşları için hazırladığı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu sayesinde 'güven' kavramının her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Zade Vital TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belge Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, kuruluşların bu süreci en az zararla savuşturabilmesi için Türkiye'de öncü Türk Standardları Enstitüsü'nün sanayi kuruluşları için Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladığını söyledi. Bu kılavuzun sanayi kuruluşlarına salgınla mücadele ederken yol gösterdiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Ayrıca salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan 'güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim' standartlarına uygun üretim yapabilmesi için de rehberlik etti. Enstitümüzde kendisine başvuran kuruluşları hazırlamış olduğu kılavuzun içeriğine göre denetledi, standartları sağlayıp sağlamadığına baktı. Enstitümüz; süreçlerini kılavuza uygun yürüten kuruluşlarımızı; Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile belgelendirdi" dedi.

"Güven" kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"

Öncelikle çalışanların iş yerlerine güveni arttığını anlatan Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Böylelikle dolaylı olarak verimlilik artışına da katkıda bulunduk. İnsan sağlığına uygun üretim teşvik ederek, tüketicilerin hijyen konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini giderdik. Belgelendirme faaliyetlerimiz firmalarımıza uluslararası arenada katkı sağladı, firmalarımızın iç ve dış pazarlara ulaşmasında önemli kriterden biri oldu. Yapmış olduğumuz belgelendirme ile salgın ortamında "güven" kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik. Sanayi tesisleriyle başladığımız, hizmet sektörü ile devam ettirdiğimiz güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi ve kılavuzunu başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süreci kılavuza uygun yürütüp yürütmediğini kontrol ettik"

Güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi için enstitüye başvuran Zade Vital grubunu kılavuza göre denetlediklerini kaydeden Büyükdede, "Kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Süreci kılavuza uygun yürütüp yürütmediğini kontrol ettik. Denetimlerimizi sonucunda süreçlerini hazırladığımız kılavuza göre yürüten; Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ile Zade Vital İlaç Kimya Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandı. Güvenli üretim belgelerimiz kuruluşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşlarımızın bereketinin ve kazancının artacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

"23 alanda sistem belgelendirme faaliyetlerine devam ediyoruz"

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin yönetim sistemleri ile ilgili 23 alanda sistem belgelendirme faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti. Enstitünün yönetim sistemleri konusundaki faaliyetlerinin, uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak pek çok alanda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Aynı zamanda Enstitümüzün Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve IQNET üyeliği de bulunmaktadır. Yönetim Sistemleri Belgelendirmesinde yurtiçi faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışı temsilcilikler vasıtasıyla diğer ülkelerde de hizmetlerimiz yürütülmektedir. Yurtdışındaki temsilciliklerimiz sırasıyla; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" dedi.

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Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Büyükdede: 'Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik'

Kaynak: İHA

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