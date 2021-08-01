BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
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BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Kızlarsekisi ve Gökgöz Mahalleleri'nde yangında mağdur olanlarla bir araya gelen Bakan Yanık'a, ziyaretinde, Adana Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkveren, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile kurum müdürleri eşlik etti. Beraberindekilerle Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Bakan Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

YANGIN BÖLGELERİNE 21 MİLYON TL DESTEK

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, yangın bölgelerine toplam 21 milyon lira kaynak aktarımı yapıldığını belirterek şunları söyledi Aladağ'a ilk etapta 500 bin lira göndermiştik, ikinci etapta da 1 milyon lira gönderdik. Toplamda 1,5 milyon Aladağ için aktardık. Kozan için de ilk etapta 3 milyon lira aktarım yaptık. Kamuoyu ile de paylaştık. Aynı şekilde Osmaniye'nin Kadirli ilçesi için 1 milyon, merkez için de bugün talimatını verdik, pazartesi çıkmış olur, 1 milyon lira kaynak aktarımı yapmış olduk. Diğer illerimizde Antalya Akseki için 1 milyon, Manavgat'a önce 4 milyon, sonra 6 milyon olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktardık. Mersin Aydıncık için 500 bin lira, Mersin merkez için de 1,5 milyon lira olmak üzere toplamda 2 milyonluk kaynak aktardık. Muğla için de 1,5 milyon başlangıç itibarıyla aktarım yaptık. Toplamda bizim bakanlığımız 21 milyon lira sırf bu yangınlar sebebiyle sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapmış oldu. Arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor. Eksik kalan oldukça kaynak aktarımı devam edecek. Biz vatandaşımızın kederine ortak olmak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla böyle zamanlarda çok hızlıca koordine olup öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, sonra da kalıcı ihtiyaçların tespiti bizim için öncelikli. Böyle zamanlarda olabildiğince birbirimize kenetlenerek yaralarımızı ne kadar hızlı sararsak amaca hizmet etmiş sayarız kendimizi.

BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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