Son dakika haber | Bakan Varank'tan Mecidiye Han'a tam not
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Son dakika haber | Bakan Varank'tan Mecidiye Han'a tam not

Son dakika haber | Bakan Varank'tan Mecidiye Han'a tam not
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip sahaflar çarşısı olarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Mecidiye Han'ın açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip sahaflar çarşısı olarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Mecidiye Han'ın açılışını gerçekleştirdi.

Yıkık harabe bir yapı iken Şahinbey Belediyesi ve Sanayi Bakanlığı işbirliği ile restore edilerek Sahaflar Çarşısına dönüştürülen Mecidiye Han, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyeti ağırladı. Mecidiye Han Sahaflar Çarşısı'nda TÜBİTAK'ın bir kitap evinin açıldığını da belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mecidiye Han Sahaflar Çarşısı'nın, Gaziantep'in sanatına ve kültürüne uzun yıllar boyunca hizmet edecek güzel bir eser olduğunu vurguladı.

"Şehrin simge eserlerinden"

Mecidiye Han Sahaflar Çarşısı'nın restore ederek halkın hizmetine açtığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Bakan Mustafa Varank, "Mecidiye Han şehrin simge eserlerinden bir tanesi. Burası pandemi öncesinde hizmet vermeye başlamıştı ama resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu. TÜBİTAK olarak burada bir kitap evi açtık. Burası Gaziantep'in sanatına, kültürüne hizmet edecek çok güzel bir eser oldu. Bu eseri kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası uzun yıllar boyunca yeni nesillere hizmet edecek. Biliyorsunuz birileri bir tane kreşin temel atma törenine 12 tane belediye başkanı ile gidiyor. Biz bu eserleri sessiz, sakin bir şekilde metruk halinden mükemmel hale getiriyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde bu var. Bizim siyaset anlayışımızda halkımıza ve memleketimize hizmet etmek var. İnşallah Cumhur İttifakı ile beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem Gaziantep'imize hem ülkemize uzun yılar hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İçerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, Millet Kıraathanesi, Gaziantep yemeklerinin yapıldığı alanlar ve kitapçıların olacağı Mecidiye Han'da kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinliklerde düzenleniyor.

Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep il Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz protokol üyeleri, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Bakan Varank'tan Mecidiye Han'a tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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