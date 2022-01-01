Son dakika haber... Bakan Soylu, yılın ilk gününe Cudi Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı ederek başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı.

Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi.

Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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