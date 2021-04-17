Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
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Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz

Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türk bayrağını öpüp anlına koyan çocuklara ilçe Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından tablet ve Türk bayrağı hediye etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türk bayrağını öpüp anlına koyan çocuklara ilçe Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından tablet ve Türk bayrağı hediye etti. Kaymakam Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çocukları geziye göndereceklerini söyledi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan Mustafa Saruhan (10) ve Hümeyra Cihan (8) isimli kuzenlerin okul dönüşü ilçe emniyet müdürlüğü duvarına asılı bulunan Türk bayrağını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrak sevgisini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenlere tablet ve Türk bayrağı hediye etti.

İçimizden geldi bayrağı öpmek

Bayrağı öpen Mustafa Saruhan, "Kuzenimle okuldan dönüyorduk. Emniyetin önündeki bayrağın önüne geldik. Türk bayrağını öptük. Polis haftası olduğunu biliyorduk. İçimizden geldi bayrağı öpmek çok mutlu olduk. 2 polis bizi emniyete getirdi. Komiser bize hediyeler verdi tüm polislere teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayrağı öperken duygulandık

Hümeyra Cihan ise "Benle kuzenim eve doğru gidiyorduk. Duvara aslı Türk bayraklarını gördük onları öptük. Bayrağı öperken duygulandık çok sevindik. Evimize polisler geldi bizi emniyete getirdiler. Emniyete bize hediye verdiler. Tüm polislere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki gün önce görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığını belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Tabi görüntüler o kadar doğal o kadar içten görüntüler ki bir Türk evladı olarak bu görüntüleri izleyip de etkilenmemek mümkün değil. Biz de dün itibarıyla hem arkadaşlarımıza talimat verdik dedi ki bu kardeşlerimizi hemen bulalım, dün Hümeyra ve Mustafa kardeşlerimizle bir araya geldik, değerli ailelerine de birlikte onları bu davranışlarından ötürü tebrik ettik, ailelerini tebrik ettik. Daha sonra tabi İçişleri Bakanımızın her konudan haberdar olduğu gibi bilgi sahibi olduğu gibi duyarlı olduğu gibi bu konudan da haberdar oldular ve bizlere hemen talimatları oldu. Mustafa ve Hümeyra kardeşimizi ülkemizin milli birliği beraberliği ve bağımsızlığını temsil eden sembol mekanların gezdirilmesi hususunda çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ben bir kez daha bu örnek davranışlarından ötürü her iki kardeşimize ve değerli ailelerini tebrik ediyorum, bütün çocuklarımıza örnek olacaktır, bu davranışları teşekkür ediyor tebrik ediyor" şeklinde konuştu. - BATMAN

Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz
Son dakika haber | Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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