Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı

07.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:39
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere karayoluyla Çorlu'ya geldi. Bakan Soylu'yu, Çorlu Hükümet Konağı önünde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve protokol üyeleri karşıladı. 

Bakan Soylu, Valilik ve Kaymakamlık şeref defterini imzalayarak,yetkililerle görüştü. Ardından da öğle saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nı başlattı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hakkı Seyidoğulları, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Can Ozan Tuncer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Uğur Dalgıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Sinan Tercan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak katıldı.

Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:39:46. #1.14#
title