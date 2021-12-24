Son dakika haber! Bakan Soylu: 2021 örgüte katılımın en az olduğu yıl oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin belediye başkanları kampında yaptığı sunumda PKK terör örgütüyle yapılan mücadeleye değinerek 2021'in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti'nin Kızılcahamam'da devam eden 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda sunum yaptı. Soylu, PKK terör örgütüyle yapılan mücadele kapsamında 2021'in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanlarını bilgilendiren Soylu, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Şehirlerin ışıklandırılmasının, suç oranını düşürdüğüne işaret eden Soylu, bu konuda belediyelere görevler düştüğünü belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini de paylaşan Bakan Soylu, KADES uygulamasını indiren kişi sayısının 3 milyonu aştığını, bu rakamla 2021 hedeflerine ulaşıldığını söyledi. Soylu, kadın konuk evlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının hızlandırılması konusunda belediye başkanlarına çağrı yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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