Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Artvin'deki yangında vatandaşlara destek açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlara Bakanlık olarak destek verildiğini bildirdi. Bakan Selçuk paylaşımında, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı