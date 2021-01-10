Son dakika haber | Bakan Selçuk, MEB çalışanı 'Ziya Selçuk' ile görüştü
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Son dakika haber | Bakan Selçuk, MEB çalışanı 'Ziya Selçuk' ile görüştü

10.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:08
Son dakika haber | Bakan Selçuk, MEB çalışanı 'Ziya Selçuk' ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle aynı ismi ve soyismi taşıyan bakanlık çalışanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle aynı ismi ve soyismi taşıyan bakanlık çalışanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, "İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da MEB'im Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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