Son dakika haber: Bakan Özer: "Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Son dakika haber... Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni İstiklal Marşının okunması AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta'nın konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış...
TRABZON (AA) - Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni
İstiklal Marşının okunması
AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta'nın konuşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.
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Öğrencilerin 'Mahmut Hoca' diyerek alkış tuttuğu Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.
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