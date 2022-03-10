Son dakika haber: Bakan Özer: "Son 19 yıldaki eğitimdeki dönüşüm kalite odaklı oldu"

TRABZON (AA) - Hami Yıldırım İlkokulu açılış töreni

İstiklal Marşının okunması

AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta'nın konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması TRABZON - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.

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Öğrencilerin 'Mahmut Hoca' diyerek alkış tuttuğu Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz" dedi.

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