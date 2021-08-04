Son dakika gündem: Bakan Kurum yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (1)

Son dakika gelişmesine göre Yanan evler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Evren Yavşı, Yukarı Işıklar, Salur ve Sırt köylerinde incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da incelemelerde bulundu.