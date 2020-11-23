Son dakika haber... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."
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Son dakika haber... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."

23.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:17
Son dakika haber... Bakan Kurum:

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur.

Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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