Son dakika haber... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."
23.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:17
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur.
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur