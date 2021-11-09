Son dakika haber | Bakan Koca: İyi ki varsın UMKE!
Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da enkazdan kurtardığı vatandaşlar nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti, 'İyi ki varsın UMKE!' dedi.
MALATYA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da enkazdan kurtardığı vatandaşlar nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti, 'İyi ki varsın UMKE!' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Malatya'daki UMKE görevlilerinin enkazdan bir kişiyi kurtarma anının görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca videonun açıklamasında, "UMKE ekiplerimiz bugün Malatya'da enkazdan kurtardıkları hayatlarla bize dünyaları bağışlamış oldular. Malatya ve tüm halkımız adına, iyi ki varsın UMKE!" dedi.
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