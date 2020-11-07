Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu açılışında, "Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu açılışında, "Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer" dedi.

Kestel Mahallesi'nde düzenlenen, Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğunun açılış törenine, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor ve Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Halil Okur katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu, 2018 yılında Moldova ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını hatırlatarak, her yıl karşılıklı olarak Türkiye ve Moldova'da toplantılar yaptıklarını söyledi. Bu toplantılarda alınan karların takibini yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Moldova ile ilşkilerimiz her alanda gelişiyor. Dost ve stratejik derken slogan anlamında söylemiyoruz. Türkiye Moldova'da dış yatırımda birinci ülke. 6 bin civarında Moldovalı'ya istihdam sağlıyoruz ve 300 milyon doları geçti. Ticaretimiz hızlıca artıyor. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadı." dedi.

Moldova ve Türk vatandaşlarının karşılıklı olarak pasaportsuz seyahet edebildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Moldovalıların en çok tercih ettiği turizm ülkesinin Türkiye olduğunu ifade etti. Yıllar önce Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea'nın bu kez buraya çalışmak için geldiğini anlatan Çavuşoğlu, kendisini ailesiyle Türkiye'ye tatile de beklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer. Yine Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor bir Gagavuz Türküdür. Bu bile başlı başına ilişkimizde artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Geçen ziyaretimizde Komrat'ta fahri konsolosluğumuzu açtık. ve Komrat'taki İlk muvazzaf baş konsolosluk bizimdir. Olması gerektiği gibi. Bu da Komrad ile Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gidip açmıştık. Bundan sonraki süreçte mükemmel ilişkilerimizi diğer alanlarda daha geliştirmek için birlikte çalışacağız. Büyükelçilerin yanı sıra fahri konsolosluklar da ilişkilerin gelişmesinde rol oynuyor."

Alanya'ya birçok ülkeden turist geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, birçok ülkeden insanın da Alanya'dan mülk alarak yaşadığını dile getirdi.

Bundan mutlu olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Entegrasyon anlamında farklı grupların, dine mensup insanların uyum içinde bir arada yaşadıklarının görünmesi anlamında önemli. Avrupa'da özellikle artan ırkçılık, kendisinden olmayana karşı hoşgörüsüzlük artış gösteriyor ama Alanyamızda ve ülkemizde tam tersi birlikte yaşamıyı, hoşgörüyü teşvik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Moldova Dışişleri Bakanı Tulea: "Moldova halkı bunu unutmayacaktır"

Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea ise Alanya'ya turist olarak bir kaç yıl önce gelme fırsatı olduğunu belirterek bu tatilde Türk ve Alanya'nın misafirperverliğini gördüğünü söyledi. Türkiye'ye ve dışişleri bakanlığına teşekkür eden Tulea, "Konsolosluk açma isteğimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre turist olarak gelen Moldovalı insanlara yardımcı olacaktır. Ortak projelerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Karşılıklı olarak çıkarlar gözetlenerek iyi bir işbirliğimiz var. Bunun daha yoğunlaşmasını istiyorum. Ayrıca yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle Moldova'ya yapılan destekleri unutmayacağız. Bunlar büyük dostluklar gerektirir. Moldova halkı bunu unutmayacaktır. Bugün çok iyi bir işbirliği var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt