Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu...

Bakan Çavuşoğlu: " ( Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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