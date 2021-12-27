Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu...
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek"
Bakan Çavuşoğlu: " ( Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet