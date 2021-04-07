Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Son dakika politika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi olarak katıldı.