Son dakika haber! - Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü
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Son dakika haber! - Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü

Son dakika habere göre - Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey üyeleri ile bir araya geldi.

09.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:26

- Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü

BAMAKO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali'nin başkenti Bamako'da Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda Halkın Selameti İçin Ulusal Konsey üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mali ziyaretinin ardından 10-11 Eylül'de Gine Bissau ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunacak.

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Son dakika haber! - Bakan Çavuşoğlu, Bamako'da CNSP üyeleri ile görüştü

Kaynak: İHA

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