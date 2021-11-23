Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, bir cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldi.

Dinar ilçesine gelen Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayatını kaybeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan'ın babası Emekli Öğretmen Sezai Akalan'ın ailesine baş sağlığı diledi. Bakan bilgin daha sonra Dinar Ulu Cami'n de öğle namazını kıldı. Akalan'ın cenaze törenine de katılan Bakan Bilgin, burada cenaze nazını kıldıktan sonra ilçeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR