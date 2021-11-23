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Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, bir cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, bir cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldi.

Dinar ilçesine gelen Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayatını kaybeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan'ın babası Emekli Öğretmen Sezai Akalan'ın ailesine baş sağlığı diledi. Bakan bilgin daha sonra Dinar Ulu Cami'n de öğle namazını kıldı. Akalan'ın cenaze törenine de katılan Bakan Bilgin, burada cenaze nazını kıldıktan sonra ilçeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

Son dakika haber | Bakan Bilgin, Afyonkarahisar'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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