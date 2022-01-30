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Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da annesi ile tartışan babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da annesi ile tartışan babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ocak tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Yankı Caddesi üzerinde saat 14.00 sularında meydana gelen olayda M.Y. (19), annesi ile tartışan babası Bayram Yılmaz'ı (58) tüfekle gözünden vurdu. Olay sonrası M.Y. polise teslim olurken, baba Bayram Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Bayram Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

Son dakika haber: Babasını öldüren genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

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