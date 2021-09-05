Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
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Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı

Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ADANA'da kardeşi Cihan Ören'i (27) öldürdükten sonra babası Abdulvahap Ören'i (66) döven Kahraman Ören, (38) sokakta kıyafet değiştirirken yakalandı.

ADANA'da kardeşi Cihan Ören'i (27) öldürdükten sonra babası Abdulvahap Ören'i (66) döven Kahraman Ören, (38) sokakta kıyafet değiştirirken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ören, tutuklandı.

Olay, 3 Eylül gecesi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Pompalı tüfek sesiyle dışarı çıkan mahalleli, bir kişinin kaçtığını, Cihan Ören'in ise evinin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını, babası Abdulvahap Öner'in de başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cihan Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan Abdulvahap Öner ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Abdulvahap Öner, cezaevinden çıktıktan sonra aynı evde birlikte yaşamaya başladıkları oğlu Kahraman Öner'in saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. İki katlı evde yapılan aramada, çok sayıda içki şişesi ve Cihan Ören'e ait olduğu belirlenen kopmuş bir parmak bulundu.

İÇKİ İÇERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Cinayetin ardından kaçan Kahraman Ören, kısa süre sonra aynı mahalledeki başka bir sokakta kıyafet değiştirirken polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülerek sorgulanan Ören, evin üst katında kardeşi ile içki içtiklerini ve daha sonra tartıştıklarını söyledi. Ören, kardeşinin bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ateş ettiğini belirtti. Silah sesini duyarak üst kata çıkan baba Abdulvahap Ören'i ise tüfeğin dipçiği ile başından yaraladığını söyleyen Ören, cinayeti işlediği tüfeği ise olayın hemen ardından kaçarken attığını anlattı. Kahraman Ören, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı
Son dakika haber | Babasını dövüp, kardeşini tüfekle öldürdü, kıyafet değiştirirken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen

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