Son dakika haber | Bab'da yerel güvenlik gücü görevlisi ve oğlunu öldüren 2 terörist tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Bab'da yerel güvenlik gücü görevlisi ve oğlunu öldüren 2 terörist tutuklandı

08.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:32
Son dakika haber | Bab'da yerel güvenlik gücü görevlisi ve oğlunu öldüren 2 terörist tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'deki El Bab'ta, yerel kolluk birimi görevlisi ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi tutuklandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'deki El Bab'ta, yerel kolluk birimi görevlisi ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ta, 17 Şubat'ta An Naser Mahallesi Korniş Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırıda, El Bab Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli yerel kolluk personeli ile 7 yaşındaki oğlu hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından yapılan detaylı incelemeler kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği belirlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu M.H.H. ve H.M. yakalandı.

Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan zanlılar, El Bab Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bab'da yerel güvenlik gücü görevlisi ve oğlunu öldüren 2 terörist tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:45:47. #1.16#
title