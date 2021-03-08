Son dakika haber | Bab'da yerel güvenlik gücü görevlisi ve oğlunu öldüren 2 terörist tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'deki El Bab'ta, yerel kolluk birimi görevlisi ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi tutuklandı.