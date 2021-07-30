Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti

Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti.

Bakü Haydar Aliyev Havaalanından uçakla Dalaman'a hareket eden 100 kişilik grubu Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev ve diğer yetkililer uğurladı.

Mirzeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini belirtti.

Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak gördüklerini ifade eden Mirzeyev, ekiplerin geri kalanının, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümete, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat vermişti.

Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti
Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti
Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti
Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Mesut Özil Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:19:11. #1.16#

title