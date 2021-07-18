Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre KURTARILAMADIYozgat'ta, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Hacı Yaşar, tedavi gördüğü Yozgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.