Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
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Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)

Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KURTARILAMADIYozgat'ta, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Hacı Yaşar, tedavi gördüğü Yozgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Yozgat'ta, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Hacı Yaşar, tedavi gördüğü Yozgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hacı Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

AYSEL ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİAysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yaşar için Sarıtopraklık Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yaşar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yaşar'ın tabutunun üzerine ise duvağı örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Aysel Yaşar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)
Son dakika haber! Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

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