Son dakika haber... Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 14 zanlının gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında, firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu aşamada delillerin tam olarak toparlanmamış olması, HTS analizlerinin devam etmesi, kriminal raporlarının tam olarak ikmal edilmemesi ile siber inceleme raporlarında dijital materyallerin incelemesinin devam etmesi, olay günü şüphelilerin bulundukları yerler ile ilgili kamera ve tanık araştırması işlemlerinin devam etmesi, suçun asli faili olup halen hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli ile olan münasebetleri nedeniyle, A.Ç, V.K, Y.Ç, Z.A, A.K, A.K, İ.K, İ.A, İ.A ve R.Ç. 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, geriye kalan şüpheliler M.Ç, İ.Ç, M.G. ve A.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Öte yandan tutuklananlar arasında, firari zanlı M.A'nın eşi Z.A, babası İ.A, annesi İ.A. ve kız kardeşi A.K'nin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler