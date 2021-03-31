Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti Son 3 haftada aynı aileden 5 kişi covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.

Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Son 3 haftada aynı aileden 5 kişi covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.

Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesinde yaşan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Aydın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, son 3 hafta içerisinde önce öz annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ile Emine Aydın Salih'i korona virüs sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden 5 kişiden 2'sinin evlerinde, Yakup Aydın'ın Yenikent Devlet Hastanesi'nde, Hanife Aydın Dönmez ve Asiye Aydın Genç'in ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber | Aynı aileden 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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