Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler
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Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

Söke ilçesindeki Atburgazı Mahallesi'ndeki babaevine getirilen C.S'nin cenazesi, helallik alınmasının ardından Atburgazı Camisine götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken çocuğun anne ve babası, cenazede gözyaşı döktü.

Kuşadası ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi'nde, dün A.S. idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki C.S, yola düşmüş, hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

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AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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