Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Soner Çolak idaresindeki 16 FK 996 plakalı otomobil, Kahvederesi Dokuztepesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ü.D ve S.E, sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza haberini alan Çolak'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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