Evinde çıkan yangında oğlunu alevlerden kurtaran baba hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında oğlunu alevlerin arasından kurtaran baba, zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özbaşı Mahallesi'nde Hüseyin Çalı'ya (57) ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girdi. Alevlerin arasında kalan Çalı, dumandan zehirlendi.

Çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılan babaya müdahale eden 112 Acil Servis ekipleri, Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalı'nın cesedi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.