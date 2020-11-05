Son dakika haber... Avustralya eski başbakan Rudd'ın, Murdoch'ın soruşturulması için başlattığı imza kampanyası sona erdi
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Son dakika haber... Avustralya eski başbakan Rudd'ın, Murdoch'ın soruşturulması için başlattığı imza kampanyası sona erdi

05.11.2020 07:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 07:22
Son dakika haber... Avustralya eski başbakan Rudd'ın, Murdoch'ın soruşturulması için başlattığı imza kampanyası sona erdi

Son dakika haberi: Avustralya'nın eski Başbakanı Kevin Rudd'ın, Rupert Murdoch'un Avustralya medyasında çoğunluğu ele geçirerek tekelleştiğini öne sürerek soruşturulmasına yönelik başlattığı imza kampanyasına, yarım milyon kişi destek verdi.

Avustralya'nın eski Başbakanı Kevin Rudd'ın, Rupert Murdoch'un Avustralya medyasında çoğunluğu ele geçirerek tekelleştiğini öne sürerek soruşturulmasına yönelik başlattığı imza kampanyasına, yarım milyon kişi destek verdi.

Dünyanın bir çok ülkesinde medya kuruluşlarının sahibi olan Avustralyalı Rupert Murdoch'un başkanı olduğu News Corporation adlı basın grubunun, ülkedeki medya sektöründe tekelleşme yarattığı iddiasında bulunan, eski başbakan Rudd'ın başlattığı imza kampanyası sona erdi.

Murdoch'un, Avustralya'da haber üreten yerel ve ulusal medya üzerindeki hakimiyetinin soruşturulması için ülkenin en büyük araştırma kurumu olan Kraliyet Komisyonu kurulması talebiyle Rudd'ın Avustralya Parlamentosunun internet sitesinden 12 Ekim'de başlattığı ve bugün sona eren kampanyaya 501 bin 876 kişi imza attı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü ve yazılı açıklamalarda kampanyadaki imza sayısının rekor olduğunu hatırlatarak Avustralyalılara teşekkür eden Rudd, "Yarım milyon Avustralyalı sözünü söyledi. Seslerini duyurmak için rekor kırdılar. Avustralya'daki demokrasimizi korumak için Murdoch Royal Komisyonuna ihtiyacımız var. Savaşımız daha bitmedi." ifadelerini kullandı.

Sonuçların ardından yarım milyondan fazla imza adına Avustralya Parlamentosundaki milletvekillerine çağrıda bulunan Rudd, Royal Komisyon kurulmasına destek vermelerini istedi.

Avustralya'daki siyasi analistlere göre, rekor sayıdaki imzaya karşın News Corporation'un bünyesindeki kurumlar tarafından desteklenen Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin, Royal Komisyon talebini kabul etmesi oldukça zor görünüyor.

Rupert Murdoch tarafından kurulan News Corporationun Avustralya'daki günlük gazetelerin yaklaşık üçte ikisini ezici bir şekilde kontrol ettiğini ve bundan endişe duyduklarını dile getiren Rudd, "Bu güç rutin olarak, editoryal görüşleri ve haberciliği harmanlayarak iş ve siyasetteki muhaliflere saldırmak için kullanılıyor. Bunlar konuşma özgürlüğünü kısıtlıyor ve kamuoyundaki tartışmaları baltalıyor." şeklinde konuştu.

Ülkedeki medya çeşitliliğine yönelik tehditleri araştırmak için Kraliyet Komisyonunun kurulması gerektiğini vurgulayan Rudd, Avustralya'da 200'den fazla yerel gazeteyi satın alan News Corporationun daha sonra bu gazeteleri kapatarak yerel haberleri kestiği iddiasında bulundu.

Avustralya'da İşçi Partisi liderliği döneminde 2007 yılındaki seçimlerden zaferle çıkan Kevin Rudd, ülkenin 26. Başbakanı olarak 2007-2010 yılları arasında ve 2013 yılında görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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