Son dakika haber: Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Avcılar'da, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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