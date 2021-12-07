Son dakika... ATLARIN KESİLDİĞİ İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler
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Son dakika... ATLARIN KESİLDİĞİ İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at buldu.

ARİFİYE, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at buldu. Bazılarının ölmek üzere olduğu, bazıları ise bakımsız olan atların sahibi, hayvanları ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini ileri sürerken, bir araçta yapılan aramada kasap aletleri bulundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında 8- 10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi. Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bölgedeki atlardan 5'inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü.Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı.

Son dakika... ATLARIN KESİLDİĞİ İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika... ATLARIN KESİLDİĞİ İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika... ATLARIN KESİLDİĞİ İHBARI JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

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