Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
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Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü Gaziantep'te özel bir atış poligonuna arkadaşlarıyla birlikte atış yapmaya giden Yunus Emre Yalçın silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

- Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir atış poligonuna arkadaşlarıyla birlikte atış yapmaya giden Yunus Emre Yalçın silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte poligona atış yapmaya giden 22 yaşındaki Yunus Emre Yalçın'ın atış yapacağı silah yanlışlıkla ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan mermi Yalçın'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yalçın'ın bedeni kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yalçın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis poligon çevresinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme uzmanları poligonda inceleme yaptı.

Talihsiz genç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü
Atış poligonunda silah yanlışlıkla ateş aldı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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