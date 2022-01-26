Son dakika haber... Atina'da patlama: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Atina'da patlama: 3 yaralı

Son dakika haber... Atina'da patlama: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Başkent Atina'da tadilatta bulunan binada bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 kişinin ise solunum problemi yaşadığı öğrenildi. Zeus Tapınağı yakınlarındaki binada meydana gelen patlamada birçok yapı ve araçta da hasar oluştu. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title