ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ateşhir'de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondu kullanılmaz hale geldi. Gecekonduda tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı kadın son anda kurtarıldı.

Yangın, bilinmeyen bir nedenle saat 04.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği gecekondu kullanılmaz hale gelirken evde tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi için çalışma başlattı.