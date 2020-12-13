Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi
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Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi

13.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:06
Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor.

Başkent'te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde 1 milyon 286 bin metre hattın ve 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı. ASKİ ekipleri ilk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı ilçelerinde hat ve ızgara temizlik çalışmalarına başladı.

Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışma kapsamında kum, çakıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile tıkanan 1 milyon 286 bin metre hat ile 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı. İlk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı başta olmak üzere 7 ilçede çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri; geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını 25 ilçenin tamamında gerçekleştirecek. Ekipler, 1 milyon 286 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı ile 60 bin ızgara temizliği dışında ayrıca 4 bin kayıp bacayı da yükseltecek.

Kentin atık ve yağmur suyu hatlarının zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Özellikle sonbahar aylarında ağaçlardan dökülen yapraklarla dolan ızgaralar işlevini yitirdiği için bu mevsimde bu çalışma daha da önem kazanıyor" dedi. - ANKARA

Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi
Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi
Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi
Son dakika haber... ASKİ'den atık ve yağmur suları hatları ile 60 bin ızgara temizleme mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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