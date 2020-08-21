Son dakika haber | ASİMDER Başkanı Gülbey: "Aşura merasimleri iptal edilirken Ermeni ayini neden yapılıyor"
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Son dakika haber | ASİMDER Başkanı Gülbey: "Aşura merasimleri iptal edilirken Ermeni ayini neden yapılıyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Muharrem ayına girildiği bu günlerde Alevi ve Caferiler tarafından Türkiye'de çeşitli şehirlerde anma merasimlerinin Covid-19 virüsü nedeniyle iptal edilmelerine karar verildiğine, ancak 6 Eylül...

Son dakika haber | ASİMDER Başkanı Gülbey:
21.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:29

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Muharrem ayına girildiği bu günlerde Alevi ve Caferiler tarafından Türkiye'de çeşitli şehirlerde anma merasimlerinin Covid-19 virüsü nedeniyle iptal edilmelerine karar verildiğine, ancak 6 Eylül 2020 tarihinde Van Akdamar adası Kilisesinde Ermeni Cemaatlerinin ayin düzenlemelerine izin verilmesine tepki gösterdi.

Ermenilerin Covid-19 virüsünün en çok etkin olduğu illerden birisi olan Van'a gelip ayin yapmalarının virüsün daha çok yayacağını ve ölümlerin artacağını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Tüm dünyayı esir ve etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle 6 bin 100'e yakın vatandaşımız canını kaybetmiş, tüm şehirlerimizde vaka sayısı artmışken, Ermeni cemaatinin Eylül ayındaki ayin programını yapmak istemeleri akıl dışı bir harekettir. Türkiye'de yaşayan 20 milyon Alevi-Bektaşi ve Caferi-Şia vatandaşlarımızın yüz yıllardır düzenledikleri Muharrem ayı anma merasimleri İl Valilikleriyle ortak karar alınarak etkinlikler iptal edilmiştir. İnsan sağlığı için inançlarından taviz veren bu inançlı insanlar bu çifte standart davranışı hak etmiyorlar. Türkiye Ermeni Cemaati de Covid-19 virüsünün Van'da 50 insanımızın hayatına sebep olmuşken onlarca köy karantina altına alınmışken dünyanın her ülkesinden gelecek Ermenilerin Van'a gelip yığılması ne kadar doğru bir karar olmuştur. Ermeniler yine siyaseti tercih edip, insanoğlunun hayatını ve sağlığını hiçe saymıştır" dedi.

Vanlılar ticareti değil, insan sağlığını düşünmesi gerektiğini belirten Gülbey, "Yıllardır Van halkına tarihlerine sahip çıkmaları için bölgede ASİMDER olarak mücadele vermekteyiz. Ancak, halkı turizm ticareti yapmak adına kafalarını karıştıran bazı gruplar, ne tarihi nede insan sağlığını hiçe sayıp duruyor. Van halkı düğün ve cenaze törenleri yapamazken bu Ermeni cemaatinin ayin yapmasına izin verilmesi kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu ayinler gelecek yıllarda yapılabilir ancak, Covid-19 virüsünden dolayı hayatını kaybedecek insanlarımız hiçbir zaman geri dönmeyecekler" şeklinde konuştu. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

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