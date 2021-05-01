Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ARTVİN'de polis ekipleri, tam kapanma süreciyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına su ve mama bıraktı.

ARTVİN'de polis ekipleri, tam kapanma süreciyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına su ve mama bıraktı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, tam kapanma nedeniyle sokaklarda aç kalma ihtimali artan hayvanlar için harekete geçti. Ekipler, şehrin farklı noktalarına su ve mama bıraktı. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı alanlarda dağıtımlar yapıldı. Polis ekipleri, karşılaştıkları sokak köpekleri ile de yakından ilgilendi. 


Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber: Artvin polisi, tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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