Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
03.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:38
Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı.
Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı.
- İstanbul
Arnavutköy'de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün