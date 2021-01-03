Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
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Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar

03.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:38
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar

Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı.

Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı. 

Arnavutköy'de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.


- İstanbul
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada... Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

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