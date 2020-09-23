Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada
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Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

23.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:58

Samsun'da bir traktör sürücüsü seyir halindeyken arının sokması sonucu kaza yaptı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Samsun'da seyir halindeyken arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktörün sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ARI SOKUNCA HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktörün sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir'in ambulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları (4)
55: Ecel gelince bir bahane oluyor
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MURAT B: ölümün nerden geleceği hiç belli değil işte. Rabbim hayırlı ölüm nasip etsin. :(
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EMİR: AMİN
Yayından Kaldır
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500
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