Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

Samsun'da bir traktör sürücüsü seyir halindeyken arının sokması sonucu kaza yaptı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.