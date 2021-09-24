Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini silahla vurup, yaraladı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Ali Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Muzaffer (65) ile yengesi Ayfer Özdemir'i (56) silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Özdemir, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Muzaffer Özdemir ile tartıştı. Ali Özdemir, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muzaffer ile yengesi Ayfer Özdemir'i silahla vurarak yaraladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.