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Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini silahla vurup, yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyi ve yengesini silahla vurup, yaraladı

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Ali Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Muzaffer (65) ile yengesi Ayfer Özdemir'i (56) silahla vurarak yaraladı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde Ali Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Muzaffer (65) ile yengesi Ayfer Özdemir'i (56) silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Özdemir, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Muzaffer Özdemir ile tartıştı. Ali Özdemir, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muzaffer ile yengesi Ayfer Özdemir'i silahla vurarak yaraladı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Ayfer Özdemir ile Muzaffer Özdemir, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Son Dakika Haberleri
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