Son dakika haber... Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti
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Son dakika haber... Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Gelen son dakika haberlerine göre Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti Otomobil ile sulamana kanalına düşen sürücü kendi imkanları ile kurtuldu Muhtar kaza yapan vatandaş için sulama kanalına girdi Sürücü otomobil ile sulama kanalına düştü, muhtardan ise ilginç görüntüler ortaya...

23.08.2020 08:34 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:42

Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Otomobil ile sulamana kanalına düşen sürücü kendi imkanları ile kurtuldu

Muhtar kaza yapan vatandaş için sulama kanalına girdi

Sürücü otomobil ile sulama kanalına düştü, muhtardan ise ilginç görüntüler ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sulama kanalına düştü. Otomobil içerisinden yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle muhtarı yetişti. Muhtar üzerini çıkartarak suya girdi ve otomobili su kanalından çıkardığı sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile araziye giden bir vatandaş, çakıllı toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yara almadan kurtuldu. O sırada sulama çalışması yapmak üzere yoldan geçen mahalle muhtarı Hasan Koç, otomobilin sulama kanalında olduğunu görünce durdu. Vatandaş, durumunu anlatmasının ardından çevredeki vatandaşlar ile birlikte otomobili su kanalından çıkarmak istediler. Mahallenin sulama birliğine ait olan kepçe ile muhtar Koç, üzerini çıkartarak sulama kanalına girdi. İlginç anların yaşandığı o sırada mahalle muhtarı otomobili kurtarmak için kepçenin uç kısmına zincir taktı ardından diğer ucunu ise otomobile bağladı. Bir süre otomobili sulama kanalından kurtarmak için çalışan mahalle muhtarı, çevredeki vatandaşların yardımı ile aracı çıkardı.

"Muhtar görev başında, helal olsun sana muhtar"

Kurtarma çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlar muhtarı bir yandan tebrik ederek, 'muhtar görev başında, helal olsun muhtar sana" sözleri ile seslendiler. Sürücü ise 'Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti. Aracın kurtarılma anını ve mahalle muhtarı Koç'un üzerini çıkartarak, kaza yapan vatandaşına yardımını ise vatandaş cep telefonu ile an be an görüntüledi.

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Son dakika haber... Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü, yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Kaynak: İHA

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