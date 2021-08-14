Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.