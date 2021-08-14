Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 3 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt