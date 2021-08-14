Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 3 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Skandal poz! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlencenin dibine vurdu
Skandal poz! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlencenin dibine vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:14:29. #1.15#

title