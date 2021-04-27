Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
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Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir ay önce yapılan uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınıp 175'i tutuklanan 210 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da bir ay önce yapılan uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınıp 175'i tutuklanan 210 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, il merkezinde uyuşturucu madde üreten, satan ve temin eden kişilerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için arama ve gözaltı talimatları verildi. Soruşturmayı yürütmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Mart tarihinde düzenlediği operasyonda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu merkez ilçelerinde toplam 215 adreste arama yapıldı. Operasyonlarda, 210 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 231'e yükseldi.

4 aylık teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan şüphelilerden 21'i serbest kaldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 175'i, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı, 35'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 175 sanık ile adli kontrol kararı olan 35 sanık, bugün itibariyle 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakim karşısına çıkmaya başladı. Antalya'daki 11 ağır ceza mahkemesinin 8'inde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar salonlarda hazır bulundu.

Yargıda hedef süre uygulamasına göre davaların en kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI
Son dakika haberleri: ANTALYA 210 SANIKLI BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU DAVASI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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