Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'nın Aksu ilçesi, Aksu üst geçidi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza nedeni ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Aksu ilçesi, Aksu üst geçidi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza nedeni ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Aksu üst geçidinde Antalya istikametine doğru saat 15.40 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu 07 MB 2392 yönetimindeki araç, Mustafa Güzel yönetimindeki 07 YSP 65 plakalı aracın önüne çıkarak kazaya sebep oldu.

Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araç sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol daha sonra trafiğe açıldı. - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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