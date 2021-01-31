Son dakika haberi... Polis denetiminden kaçan otomobil kaza yaptı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu 07 ACS 384 plakalı bir otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından hızla uzaklaştı.

Aynı cadde üzerinde, önce 07 T 0152 plakalı ticari taksiye, ardından kaldırıma çarpan araçtan inen iki kişi, Tahılpazarı Mahallesi ara sokaklarında yaya olarak kaçmaya devam etti.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis tarafından, aracın kiralık olduğu ve şüphelilerden birinin A.K. olduğu belirlendi.

Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis tarafından belirlenen eşkale uyan bir şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde, bıçak ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Taksi sürücüsü Halil Efe Çivik, gazetecilere, arkasında polis ekiplerinin de olduğu aracın çok hızlı bir şekilde arkadan geldiğini, önce kendisine çarpıp ardından kaldırıma çıktığını söyledi. Çivik, araçtakilerin kazanın ardından koşarak uzaklaştıklarını gördüğünü anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş