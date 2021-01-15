Son dakika haber | Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİAntalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hişem Mahmutçavuş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN