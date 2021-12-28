Son dakika haber... Antalya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kepez ilçesindeki sebze ve meyve ticareti yaptığı iş yerine gelen Afer Ergün (30), otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ergün, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ergün'ün cenazesinin adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet